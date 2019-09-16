Актриса из «Моей прекрасной няни» потребовала оставить семью Заворотнюк в покое

Семья Анастасии Заворонтюк не хочет говорить публично о ее состоянии, заявила актриса и коллега Заворотнюк по телесериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева, попросив оставить близких артистки в покое.

«Могу сказать только одно – постарайтесь оставить семью в покое. Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она (семья – прим. ВЗГЛЯД) хотела, она бы все рассказала. У них политика как у родных Веры Глаголевой – они хотят оставить все внутри семьи», – сказала Прокофьева телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что Заворотнюк находится в реанимации, частично парализована. Появились предположения, что у актрисы диагностирована опухоль мозга (глиобластома). Позже состояние актрисы ухудшилось.