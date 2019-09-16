Состояние Заворотнюк ухудшилось

У актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, развились полиорганная недостаточность и пневмония, пишут российские СМИ.

Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких, пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание добавляет, что муж Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у ее постели.

Напомним, на прошлой неделе СМИ появилась информация, что Заворотнюк госпитализировали в одну из московских клиник в крайне тяжелом состоянии. Утверждалось, что перед этим она проходила лечение в Европе, однако там ей не помогли.

В прессе сообщалось, что у актрисы опухоль мозга (глиобластома). Об этом же заявлял продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Поступали сообщения, что Заворотнюк частично парализовало, ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о слухах о болезни Заворотнюк.