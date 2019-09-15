Заворотнюк перестала дышать самостоятельно

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ.

Утверждается, что у Заворотнюк отек мозга, многочисленные осложнения на фоне болезни, операция и спецтерапия противопоказаны. Она не может дышать самостоятельно, состояние поддерживается медикаментозно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

В пятницу сообщалось о якобы госпитализации Заворотнюк в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. Также говорилось, что ее частично парализовало и ее ввели в медикаментозную кому.

СМИ утверждают, что она страдает от рака мозга, о чем, в частности, говорил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

В субботу нейрохирург из НИИ имени Склифосовского объяснил, почему актрисе не проводят операцию.

В субботу вечером муж Заворотнюк Чернышев и мать актрисы срочно приехали к ней в больницу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о слухах о болезни Заворотнюк.