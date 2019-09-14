Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк не проводят операцию

Нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак объяснил, в чем сложности состояния актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры нельзя», – рассказал специалист в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, «возможности провести операцию уже нет».

Врач также отметил, что при таком заболевании чаще всего используют комбинированную терапию, химиотерапию и лучевую. Таким образом, по словам специалиста, можно продлить жизнь человеку, однако полностью победить опухоль практически невозможно.

Нейрохирург подчеркнул, если пациент находится в коме и его парализовало, значит опухоль «проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты».

Кроме того. Он пояснил, что глиобластомы могут расти без всяких симптомов, а их «коварство в том, что зачастую обнаруживают их уже на последних стадиях, когда врачи бессильны».

«К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты. Заболевание неизлечимое и является одним из самых злокачественных поражений головного мозга», – пояснил врач.

Ранее появилась информация о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из московских клиник.

Напомним, в пятницу появилась информация, что Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В СМИ просочилась информация о том, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о спекуляциях на тему болезни Заворотнюк и Жанны Фриске.