Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».

По сведениям телеканала, родственники Заворотнюк были очень взволнованы, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу появилась информация, что Заворотнюк якобы госпитализировали в одну из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что Заворотнюк частично парализовало. Актрису якобы ввели в медикаментозную кому.

В СМИ просочилась информация о том, что актриса страдает от рака мозга. Об этом же заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В субботу нейрохирург из НИИ имени Склифосовского объяснил, почему Заворотнюк не проводят операцию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Заворотнюк приписывают болезнь Жанны Фриске.