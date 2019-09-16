О состоянии здоровья Заворотнюк расскажут по ТВ

Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк.

«Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что Анастасия (Заворотнюк – прим. ВЗГЛЯД) борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске?» – сказано в анонсе программы на сайте Первого канала.

Отмечается, что выпуск «Пусть Говорят» под названием «Счастье и горе Анастасии Заворотнюк» выйдет в эфир вечером 16 сентября.

Ранее коллега Заворонтюк по телесериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева попросила оставить близких артистки в покое.

Напомним, что Заворотнюк находится в реанимации, ее частично парализовало, появились предположения о том, что у актрисы диагностирована опухоль мозга (глиобластома). Позже состояние актрисы ухудшилось.