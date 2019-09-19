Стало известно о переводе Заворотнюк в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая, как сообщалось ранее, находилась в тяжелом состоянии, но пошла на поправку, перевели из реанимации в обычную палату, пишут СМИ.

Как сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал Mash, доктора смогли вывести артистку из критического состояния. Им удалось значительно уменьшить отек мозга, после чего Заворотнюк вывели из медикаментозной комы.

В настоящее время она находится с родными и близкими в палате терапевтического отделения, добавляет издание.

Между тем продюсер Бари Алибасов, состояние здоровья которого широко обсуждалось в СМИ в начале лета, призвал оставить в покое семью Заворотнюк.

«Я с большим наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Анастасией. (…) А если бы у вас, не дай бог, случилась какая-то проблема с организмом, вы бы хотели, чтобы на это обратили внимание все россияне? Скорее всего, нет. Это очевидный ответ. Есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, быть с ними, а не со всей страной», – сказал Алибасов ФАН.

Комментируя «Вечерней Москве» сообщения о том, Заворотнюк вышла из комы, врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик отметил, что это добрый знак. Таким пациентом, продолжил он, «можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил».

«Когда происходит отек мозга – это не смерть нервной системы и клеток. Потеря сознания при отеке – защитная реакция организма. Она может быть долгой, может быть короткой. После того как отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя. В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов», – объяснил специалист.

Ранее СМИ сообщали, что Заворотнюк, у которой, как утверждалось, обнаружена опухоль мозга, находится в реанимации и частично парализована. На этой неделе сообщалось, что Заворотнюк пришла в себя и чувствует себя заметно лучше.