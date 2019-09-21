Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров в эфире телеканала НТВ опроверг слухи о здоровье актрисы и сообщил, что артистка перенесла вторую операцию.

В программе «Центральное телевидение» на НТВ Майоров сказал, что накануне связался с директором актрисы Мариной Потаповой. По ее словам, теперь «появился маленький луч надежды».

Сейчас актриса остается в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

«Марина и Петя (пиар-директор Марина Потапова и муж Петр Чернышев – прим. ВЗГЛЯД) не выходят из больницы, потому что из-за ажиотажа больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит», – сказал Майоров.

По его словам, Заворотнюк прекратила какое-либо общение с внешним миром. «Телевизор из палаты убрали, телефонов нет. Она ничего не видит, ничего не слышит, ни с кем не общается», – сказал он.

По данным СМИ, у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На этой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя заметно лучше.