США выдали Роухани и Зарифу визы для посещения сессии ГА ООН

Президент Ирана Хасан Роухани и министр иностранных дел Джавад Зариф получили визы США для посещения сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщил представитель постпредства республики при Всемирной организации Алиреза Мирусефи.

Сессия ГА ООН пройдет на следующей неделе в Нью-Йорке, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что Зариф намеревается отправиться на ГА ООН.

Посещение Роухани и Зарифом сессии ГА ООН было под угрозой из-за возможной невыдачи им американской визы.

Зариф 1 августа был внесен в санкционный список США.