США ввели санкции против главы МИД Ирана Зарифа

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф внесен в санкционный список США, сообщает американский минфин.

В Белом доме министра назвали «международным лицом режима». Глава МИД Ирана, по мнению Вашингтона, занимается «пропагандой и кампанией по дезинформации в поддержку ядерной и ракетной программ Тегерана, а также его террористической сети».

В администрации США считают, что Зарифу чересчур долго «потакали как разумному и надежному чиновнику», но теперь глава американского государства Дональд Трамп «решил, что с него довольно», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что Зариф «был контактом предыдущей администрации на ядерных переговорах», но при Трампе США вышли из ядерной сделки. Вашингтон не рассматривает Зарифа в качестве приоритетного контакта. Если США и будут с кем-то вести переговоры, то с более «значительной фигурой, принимающей решения», заявили в Белом доме.

Зарифа обвинили в том, что министр «реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана», а также тесно координирует свою деятельность с Корпусом стражей исламской революции.

Американская сторона обвинила Иран в нарушении прав человека и заявила о намерении продолжить «кампанию максимального давления» на Иран. В качестве претензий США к Ирану представитель американской администрации назвала иранские ядерную и ракетную программы, поддержку терроризма, угрозу судоходству.

Вопрос о визитах Зарифа на мероприятия ООН США намерены решать, рассматривая «конкретные обстоятельства».

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США стремятся к «всеобъемлющей сделке» с Ираном, охватывающей «весь комплекс угроз».

Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке. Он подчеркнул, что у него нет «собственности или интересов за пределами Ирана», а потому санкции не окажут влияния ни на него самого, ни на его семью.

Напомним, в мае прошлого года США вышли из ядерной сделки с Ираном. После этого Тегеран решил отказаться от ряда обязательств по ядерной программе.

США ввели санкции против руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи и объявили КСИР террористической организацией.

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