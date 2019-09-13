Российский сенатор предложил Украине способ получить Крым

Российский сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина может оказаться вместе с Крымом в одном государстве, если войдет в состав России.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное – сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», – заявил Цеков, передает РИА «Новости».

Сенатор отметил, что Украина в любом случае будет интегрирована с Россией.

«Самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ», – заключил Цеков.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинские власти намерены «не только словами» бороться за переход Крыма под свой контроль. По его словам, у Киева «есть несколько форматов, несколько идей» по Крыму, но раскрывать их пока «слишком рано».