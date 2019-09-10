Хабенский сказал, показателем чего может быть попкорн в кинотеатрах

Актер Константин Хабенский заявил, что если зритель в кинотеатре забывает о попкорне и напитках, то это – показатель хорошего фильма.

Об этом артист заявил в ходе пресс-конференции в ходе открытия международного кинофестиваля Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» во Владивостоке, передает РИА «Новости». В этом году Хабенский занимает пост президента фестиваля.

«Если зритель в какой-то момент забывает, что у него под руками есть вода или попкорн, и он сочувствует и вовлекается в историю, рассказанную кинематографом, то это не зря потраченное время», – рассказал актер.

Он отметил, что фестиваль дает ему возможность пообщаться с интересными людьми из кино- и театральной индустрии и посмотреть фильмы, которые он не успевает посмотреть в качестве зрителя во время проката.