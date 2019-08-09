В деле о массовых беспорядках в Москве появился новый обвиняемый

СК обвинил жителя Москвы Айдара Губайдулина в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщил его адвокат Максим Пашков.

«Обвинение моему подзащитному предъявили по второй части статьи 212 УК РФ. Вину он не признает», – передает ТАСС слова Пашкова.

По его словам, дата и время избрания меры пресечения Губайдулину пока не определены.

Ранее в пятницу правоохранители провели обыск в квартире Айдара Губайдулина по делу о массовых беспорядках в результате несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.

В настоящее время по объединенному в одно производство делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.

8 августа СК предъявил обвинение волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь и фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Фомин, находившийся в розыске, сам сдался полиции. Он не признает свою вину, хотя и скрывался. 9 августа суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Фомина.

Сам Фомин заявил, что ответственными за свое уголовное преследование считает блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь.