Полиция провела обыск у фигуранта дела о беспорядках в Москве

Правоохранители провели обыск в квартире молодого человека по делу о массовых беспорядках в результате несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля.

Сотрудники полиции пришли в квартиру Айдара Губайдулина, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Telegram-канал Mash предполагает, что во время массовых беспорядков в Москве молодой человек мог бросить в полицейского бутылку и доставал газовый баллончик. Соответствующее видео есть в соцсетях. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее ГСУ СК России предъявило обвинение волонтеру штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любви Соболь и фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Сам фигурант дела о беспорядках объявил ответственными за свое уголовное преследование блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и его сторонницу Любовь Соболь.

Провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве 27 июля. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Было возбуждено несколько уголовных дел.