Американские экономисты признали начало торговой войны между Китаем и США

Американские экономисты считают, что разногласия между США и Китаем обострились настолько, что их можно охарактеризовать термином «торговая война», сообщает издание The Wall Street Journal.

Издание приводит результаты ежемесячного опроса американских экспертов в области экономики. 87% респондентов отметили, что охарактеризовали бы отношения между Вашингтоном и Пекином как «торговую войну», передает ТАСС.

Год назад в аналогичном опросе эксперты разделились во мнении относительно определения, подходящего для отношений Китая и США. Половина из них уже тогда готовы были признать вступление двух стран в торговую войну, однако вторая половина придерживалась более осторожных высказываний, характеризуя ситуацию как «торговый спор» или «напряженность», указывает издание.

«К сожалению, сейчас этот термин («торговая война») приемлем, – приводит издание слова старшего экономиста финансовой компании Ameriprise Financial Services Расселла Прайса. – Прежде мы придерживались термина «торговый спор». Редакция The Wall Street Journal со своей стороны подчеркивает, что до недавнего времени избегала слова «война» в определении отношений между КНР и Соединенными Штатами, однако отныне «считает [этот термин] подходящим, учитывая серьезность разногласий».

В четверг курс доллара впервые с 21 апреля 2008 года превысил отметку в семь юаней.

В понедельник ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года. В ответ США объявили Китай валютным манипулятором. Глава Центробанка КНР в свою очередь предупредил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о желании США бороться с валютными манипуляторами.

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