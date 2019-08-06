США объявили Китай валютным манипулятором

Китай включен в число стран, которых США считают валютными манипуляторами, сообщил американский минфин.

Вашингтон намерен обсудить с МВФ шаги, которые позволят «устранить несправедливое конкурентное преимущество», которое создает Пекин, передает РИА «Новости».

Минфин США указывает, что китайская сторона пошла на меры «по девальвированию своей валюты», при этом сохраняя «существенные резервы иностранной».

Обоснования, которые озвучивает Пекин, в США считают «неправдоподобными». По мнению Вашингтона Китай решил получить «нечестное конкурентное преимущество в международной торговле».

США считают, что Китай нарушил свои обязательства в рамках G20. Американская сторона рассчитывает на повышение «прозрачности курса китайской валюты».

Накануне ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о желании США бороться с валютными манипуляторами.