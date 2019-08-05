ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года

Народный банк Китая понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 229 базисных пунктов, до отметки 6,9225 юаня за доллар – минимального значения с 3 декабря 2018 года.

Впервые с декабря 2018 года обменный курс юаня опустился до отметки в 6,9, передает ТАСС.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году – еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году его курс вновь опустился на 5,1%.

Газета ВЗГЛЯД писала о попытке США установить новые правила для курсов валют.

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