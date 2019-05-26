Взгляд
26 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:30  |  vz.ru
Разделы

США устанавливают новые правила для курсов валют

В девальвации российской валюты США могут винить себя Фото: Ryan Remiorz/PA Images/ТАСС
Штаты вполне могут реализовать идею наказать другие страны за якобы манипулирование своими валютами. На самом деле, США сами являются главными махинаторами. В текущем ослаблении валют развивающихся стран виноваты именно американцы, которые нанесли удар под дых Huawei. А сколько раз российский рубль улетал в бездну под влиянием американских санкций?  Подробности...
Перейти а раздел…

Международный трибунал не поможет Украине нарушить российские законы

Фото: rk.gov.ru
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков и вернуть Киеву буксир и два катера, задержанные при конфликте в Керченском проливе осенью прошлого года. Президент Украины Зеленский уже заявил, что возращение моряков способствовало бы началу диалога с Москвой. Но насколько обоснован вердикт трибунала и как России реагировать на решение в пользу Украины? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

От видео из приморской школы перевозбудились по всей странеФото: кадр из видео
Заклеенные изолентой соски несовершеннолетних в очередной раз взбудоражили общественность. Кто-то требует принять срочные меры, кто-то – принять меры к тем, кто требует принятия мер. Журналисты нашли повод поговорить об альтернативных сексуальных практиках, ворчуны – о моральном облике подрастающего поколения. За всем этим в школьном БДСМ-инциденте не разглядели главного. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Конго сближаются по-военному

Армия Конго укрепит свою мощь за счет российских инструкторовФото: Goran Tomasevic/Reuters
Российские специалисты будут обслуживать в Конго военную технику, которую африканцы ранее купили у Москвы. Такова договоренность лидеров стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо. Африка находится в сфере интересов многих государств, почему же Конго решило укреплять сотрудничество именно с Россией? И каковы шансы того, что Браззавиль заинтересован в появлении в стране российской военной базы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

Тереза Мэй покинула театр абсурда

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Тереза Мэй уходит побежденной. Она не смогла решить поставленную перед собой задачу, и слезы на ее глазах во время заявления об отставке – свидетельство того, насколько серьезно она воспринимает свое поражение. Что будет дальше? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые необычные находки при обысках у чиновников

    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

    Обсуждение: 35 комментариев

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
      Подробности...

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Названы три главные угрозы для гегемонии США
            В Подмосковье таксист открыл стрельбу из пулеметаВо Франции призвали «покончить с антироссийской истерией»Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-вечеринкиТренер сборной Канады не удивился поражению России
            Зеленский назвал русского авиаконструктора «знаменитым украинцем»Власти Германии посоветовали евреям не носить кипыВ Иране пригрозили потопить два авианосца СШАПригожин и Киркоров поругались из-за Валерии
            В НАТО отреагировали на решение морского трибунала по украинским морякамКанцлер Австрии заявил о скорой отставке из-за скандала «русской племянницей олигарха»Кандидаты в президенты Литвы высказались об отношении к РоссииСамбурская назвала ослепшего отца-пьяницу ничтожеством

            ближний восток


            Сирийские боевики объяснили, откуда у них оружие для наступления

            морской трибунал


            Украина захотела напугать Россию «гамбургскими» санкциями

            поражение команды


            Жена Овечкина рассказала, чем болельщики сборной России хуже болельщиков НХЛ

            Видео

            моральный облик


            В чем виноваты школьники с БДСМ-выпускного

            «Самый умный»


            Кличко припомнил Зеленскому старые обиды

            уличные бои


            Сирийские боевики приняли самоубийственное решение

            отрезок дороги


            Кто разрешил китайцам переименовать два километра России

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Актер Коломойского


            Андрей Бабицкий: Либералам не стоит сравнивать Зеленского с Путиным

            Спецслужбы и общество


            Ирина Алкснис: Терроризму в России сломан хребет

            Жертвы психотренингов


            Сергей Худиев: Берегите мозг от взлома

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            США устанавливают новые правила для курсов валют

            В девальвации российской валюты США могут винить себя    26 мая 2019, 10:22
            Фото: Ryan Remiorz/PA Images/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Штаты вполне могут реализовать идею наказать другие страны за якобы манипулирование своими валютами. На самом деле, США сами являются главными махинаторами. В текущем ослаблении валют развивающихся стран виноваты именно американцы, которые нанесли удар под дых Huawei. А сколько раз российский рубль улетал в бездну под влиянием американских санкций?

            Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару. По словам главы американского министерства Уилбур Росс, это нововведение «даст понять зарубежным экспортерам, что Министерство торговли может компенсировать валютные субсидии, наносящие ущерб отраслям промышленности США». «Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям»,- цитирует его CNBC. В министерстве только намерены определить критерии недооценки национальных валют той или иной страны.

            Новые пошлины грозят Японии, Южной Корее, Индии, Германии и Швейцарии, уверяет телеканал. Ранее сообщалось, что под подозрением американцев в манипулировании валютами 12 стран, но их число может вырасти до 20.  В их числе называлась Россия, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия. Отсутствие в этом списке Китая легко объяснимо – с ним уже и так ведется торговая война, и в отношении китайских товаров уже введены пошлины. Здесь американцам не нужны новые поводы, достаточно старых.

            «Новая инициатива Минпромторга США, вполне вероятно, будет воплощена в жизнь в свете разгорающихся международных торговых противоречий. США уже давно практикуют принятие экстерриториальных законов. Ужесточение импортных пошлин на основе обвинения ряда стран в манипулировании валютным курсом будет означать произвольное регулирование условий двусторонней торговли на основе экономических интересов Соединенных Штатов. В таком случае возражения торговых партнеров США не будут иметь какого-либо значения. Проблема заключается в том, что доллар США является ведущей валютой международных расчетов. Поэтому под действие новых требований США подпадут все страны, ведущие активную внешнюю торговлю», – говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

            Это поможет американцам убить одним ударом сразу двух зайцев. С одной стороны, легко и быстро отрегулировать торговлю. С другой, повлиять на валютную политику формально независимых от США государств. Конечно, все это противоречит основным принципам ВТО, однако для Дональда Трампа – это вовсе не проблема. Он не исключает выхода США из состава ВТО.

            Что касается России, то аргументов для ее обвинений в манипулировании валютой  у американских властей немного. Впрочем, США это никогда не останавливало. Им нужен всего лишь новый повод для того, чтобы атаковать. Украинский фактор сдувается, карта всесильных русских хакеров уже разыграна, авиакатастрофа над Украиной и история Скрипалей выжата до последней капли.

            Ранее Минфин США указывал три критерия, по которым страну можно отнести к числу злостных валютных манипуляторов. Во-первых, это объемы и частота валютных интервенций, проводимых денежными властями страны. Во-вторых, величина превышения экспорта над импортом страны. В-третьих, значимость страны для внешней торговли США.

            Внутри России экспорт превышает импорт. В 2018 году – почти в два раза. Продали российских товаров за рубеж на 450 млрд долларов, а купили иностранных товаров на 238 млрд долларов. Однако то, что сальдо торгового баланса России сложилось положительным – для российской макроэкономики только благо. Россия зарабатывает больше валюты, чем тратит ее на покупку импортных товаров. Конечно, это создает условный избыток валюты внутри страны, который сказывает на курсе рубля. Но было бы странно, если бы российские власти ввели ограничения на российский экспорт себе в убыток только потому, что так хочет Вашингтон.

            Валютные интервенции российский Центробанк проводит активно, и положительное сальдо платежного баланса превышает 3% ВВП. Только в прошлом году объем покупки валюты составил 4,2 трлн рублей.  Однако с точки зрения Банка России, интервенции нужны совсем не для того, чтобы манипулировать курсом валют. «Центробанк закупает валюту для Минфина только в рамках бюджетного правила, которое призвано обеспечивать независимость экономики от нефтяных цен, а не направлено на поддержание того или иного курса рубля. Нет совершенно никаких оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом», – заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

            В рамках бюджетного правила сверхдоходы от сырьевого экспорта не тратятся, а копятся в качестве резервов (идут в Фонд национального благосостояния). Это подушка безопасности, которая поможет сгладить для России прохождение очередного кризиса в мировой экономике, сопровождающегося падением цен на нефть. Суть в том, что мировые цены на нефть – это то, на что Россия никак не может влиять, она может лишь подготовиться к ухудшению внешней конъюнктуры. А новые потрясения не за горами, исходя из цикличности мировой экономики (примерно каждые десять лет – рецессия). Вопрос лишь ­– когда она произойдет.  

            По американской логике, России надо сейчас проедать все поступающие нефтедоллары в страну. Это, конечно, на первых порах может даже подтолкнуть к росту и благосостояние россиян, и экономические темпы России. Однако когда грянет кризис, спасения ждать будет неоткуда.

            Обвинить Россию по последнему критерию американцам будет крайне сложно. Торговля с Россией не имеет серьезного значения для самих США.

            Правда, товарооборот РФ с американцами, не смотря на всю агрессию и санкции, продолжает расти. В прошлом году он вырос почти на 8% до 25 млрд долларов. Причем, Россия сколько экспортировала в США, столько и импортировала из США – по 12,5 млрд долларов. Хотя торговое сальдо отрицательное, но разница между экспортом и импортом составляет всего 10 млн долларов. Причем, для России США являются довольно значимым партнером – по доле в российском товарообороте они занимают седьмое место (в прошлом году было шестое). Тогда Россия, как торговый партнер для США, имеет малую важность. И это, кстати, серьезно уменьшает риск начала торговой войны с Россией. Правда, к Москве, как известно, у Вашингтона особый, санкционный, подход.

            Китай – как крупнейшего торгового партнера для США ­ – уже настиг удар из-за океана в виде пошлин на китайские товары и удара по Huawei. Пекин обвинялся Трампом в манипулировании валютой неоднократно. Но так можно считать валютными манипуляторами любую страну, которая ориентирована на экспорт, потому что слабая местная валюта им всегда выгодна. А это, например, все нефтедобывающие страны. Российские нефтедобывающие компании оказались наиболее рентабельными в мире после обвала рубля предшествующих лет, отмечают аналитики FxPro.

            «Каждое снижение курса юаня воспринимается Трампом как попытка подорвать экономику США, продавая больше товаров и тем самым увеличивая торговый дефицит страны. Обменный курс юаня формируется на торгах внутри страны, где Народный Банк Китая удерживает его в коридоре. 2% – это максимально допустимое отклонение от среднедневного значения», – отмечает управляющий партнер Exante Алексей Кириенко.

            Какие способы манипулирования валютой имеются в руках государств? «До 2007 Китай и Россия активно наполняли золотовалютные запасы, что сдерживало рост курса, однако эта практика осталась в далеком прошлом. Еще раньше подобную картину могли наблюдать у Японии», – отмечают там.

            Сейчас центробанк любой страны может с помощью снижения процентных ставок сократить интерес к национальной валюты на фоне снижения доходности облигаций. Валютные интервенции, какую бы цель они ни преследовали, тоже оказывают влияние на местную валюту. «Это считается нормальной практикой, а вот держать курс валюты под контролем, несмотря на внушительный профицит торгового баланса, вызывает порицание. Это расценивается как искусственное создание конкурентного преимущества для товаров, производимых на территории этой страны», – говорят аналитики FxPro.

            «Строго говоря, так называемые «манипуляции» валютой со стороны независимых государств не являются манипуляциями. Суверенная страна имеет полное право в случае необходимости регулировать курс национальной валюты, исходя из собственных интересов. Поэтому претензии в манипуляции валютным курсом со стороны другой страны - это фактически обвинение в проведении независимой экономической политики. Иными словами, предполагаемые «манипуляции» других стран собственными валютными курсами являются для США лишь благовидным предлогом для произвольного регулирования условий и объемов взаимной торговли», – говорит Манжос.

            На самом деле,

            США собираются наказывать других за то, чем сами без зазрения совести занимаются. Дональд Трамп сам активно манипулирует курсом доллара.

            Американский президент хочет развития внутреннего производства в стране и роста экспорта американских товаров. Этому мог бы помочь слабый доллар. Трамп через твиты (словесные интервенции), путем давления на ФРС США, развязыванием торговых войн и попытками повлиять на нефтяные котировки и ОПЕК, неоднократно пытался манипулировать курсом доллара. Получается у него пока не очень – но это другой вопрос.

            «Зачастую США сами манипулируют курсом доллара посредством ввода различных санкций в отношении неугодных стран. США прекращают обслуживание любых банковских операций в долларах или грозятся ввести эти меры, таким образом, влияя на валюты неугодных стран», – отмечает Кириенко. Далеко за примером ходить не надо. В прошлом году рубль начал резкое ослабление в апреле после санкций США против компаний Олега Дерипаски. С августа начался новый виток падения курса рубля – и виноваты были снова США. Курс рубля так отреагировал на угрозы новых санкций против России.

            «Из-за эскалации торговой войны глобальные рынки вновь находятся под давлением, все валюты  развивающихся рынков сейчас в отрицательной зоне, и Россия – не исключение. Рубль выглядит лучше многих коллег, но понемногу слабеет. Таким образом, США невольно помогают девальвации российской валюты, делая российский экспорт более конкурентоспособным на мировых рынках», – заключает Кириенко. 

            Попытки Трампа ослабить доллар не увенчались успехом. А зачем это делать, если можно обвинить в манипуляции другие страны и сделать то, что выгодно американской экономике.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............