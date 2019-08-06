Китай заявил о потрясениях на финансовом рынке из-за действий США

Решение Соединенных Штатов признать Китай валютным манипулятором крайне негативно повлияет на мировую экономику и финансы, говорится в заявлении Центрального банка КНР.

«Это не только самым серьезным образом подорвет международный финансовый порядок, приведет к потрясениям на финансовом рынке, но также создаст огромные препятствия для восстановления международной торговли и мировой экономики», – приводит РИА «Новости» заявление китайского ЦБ.

Во вторник США включили Китай в число стран, которых считают валютными манипуляторами. США считают, что Китай нарушил свои обязательства в рамках G20. Американская сторона рассчитывает на повышение «прозрачности курса китайской валюты».

Накануне ЦБ Китая понизил обменный курс юаня до минимума с декабря 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о желании США бороться с валютными манипуляторами.