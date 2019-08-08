Курс доллара в Китае превысил отметку в семь юаней

Центробанк Китая впервые с 21 апреля 2008 года опустил курс национальной валюты ниже психологической отметки в 7 юаней за доллар.

Центробанк Китая установил средний обменный курс на уровне 7,0039 юаней за доллар, что на 43 пункта слабее, чем во вторник, когда курс составил 6,9996, передает ТАСС. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 21 апреля 2008 года.

Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, Китай начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

В пятницу в Пекине заявили, что крайне недовольны заявлениями президента США Дональда Трампа и готовы на ответные меры в случае повышения пошлин на китайские товары.

США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой.