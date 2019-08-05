Эксперт: Холодное лето в России сильно отразилось на продаже мороженого

Холода в центральной России негативно сказались на продажах мороженого, заявила газете ВЗГЛЯД заместитель генерального директора Союза мороженщиков России - главный технолог Наталья Уткина.

Весь июль центральная часть России находилась во власти антициклона. Последний день месяца в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.

«Аномально холодное лето сильно отразилось на продажах нашей продукции. Что касается производства мороженого в июне, с небольшой динамикой мы были в тренде прошлого года. Плюс составил чуть больше процента», – отметила Уткина.

Конкретных цифр продаж за июль пока еще нет, поэтому точно подсчитать ущерб, который похолодание нанесло производителям мороженого, можно будет только к концу августа. «С учетом такого холодного июля результаты этого года буду хуже, чем в прошлом», – считает Уткина.

Ранее стало известно, что тепло вернется в Москву к середине следующей недели, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, однако ожидаются дожди.