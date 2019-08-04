Синоптик сказал, когда в Москву вернется лето

Летнее тепло вернется в Москву с середины следующей недели, воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, однако ожидаются дожди, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье и понедельник сохранится осенняя погода, причем в понедельник будет еще холоднее, передает РИА «Новости».

«Ночью плюс 5-7, по области плюс 3-8, это уже просто середина осени, и днем в лучшем случае- 11-13 Москва, и 9-14 – по области. Днем возможен кратковременный дождь», – сказал Тишковец.

Он добавил, что во вторник потеплеет – ночью плюс 7-9 градусов, днем 16-18 в Москве, а в области – от 15 до 20.

К климатической норме температура начнет возвращаться со среды.

«Со среды придет атлантическое тепло, температура вернется в рамки климатической нормы, плюс 20-22 – Москва, 18-22 – по области, но без дождей не обойдется», – сказал Тишковец.

В четверг воздух в столице прогреется до 22-24 градусов, по области 20-25. В пятницу будет чуть прохладнее, но в рамках нормы для августа – 21-23 в Москве и 19-24 градуса по области. В то же время каждый день в столице будут идти дожди разной интенсивности. На выходных ожидаются ливни с грозами.

Отметим, что последний день июля в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет.