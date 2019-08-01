Последний день июля в Москве стал самым холодным за 70 лет

Последний день июля в российской столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус сообщил РИА «Новости», что максимальная температура воздуха в Москве в среду, 31 июля, достигла всего лишь плюс 14,7 градуса.

По его словам, в четверг будет немного теплее, воздух днем в столице может прогреться до 16 градусов.

Как отмечал ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, по климатическому описанию 31 июля считается самым теплым днем года.

Ранее сообщалось, что теплая погода вернется в российскую столицу в конце недели.