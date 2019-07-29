Стало известно, когда в Москву вернется тепло

Теплая погода вернется в российскую столицу в конце недели – температура воздуха в Москве в ближайшие выходные составит порядка 20 градусов, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На прошлой неделе москвичей предупредили об аномальном похолодании. Всю неделю погода температура воздуха будет в пределах 14-16 градусов, также ожидаются дожди и сильный ветер.

«Ночная температура повысится и будет в пределах 7-12 градусов. Дневная температура в Москве будет уже порядка 19 градусов, а к воскресенью уже не исключено, что будет и 20 градусов. Конечно, это все еще ниже климатической нормы, но теплее, чем ожидается в течение всей недели», – сказала Позднякова, передает РИА «Новости».

Она также отметила, что в субботу днем местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, но они существенно не скажутся на температурном режиме.