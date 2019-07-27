Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Температура в Москве 30–31 июля опустится до +11...+16 градусов, похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Голубев сообщил, что «30 и 31 июля будут аномально холодными», хотя «обычно эти дни июля в Москве по климатическим меркам – самые теплые дни лета», передает ТАСС.

«В этом году наоборот – ночные температуры +5...+10 градусов, а днем всего лишь +11...+16 градусов, что на девять градусов ниже климатической нормы», – добавил синоптик.

Тем временем во Франции из-за аномальной жары рискует обрушиться пострадавший от пожара Нотр-Дам.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу.