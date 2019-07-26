Туристические компании рассказали о влиянии европейской жары на отдых россиян

Представители российских туристических компаний заявили, что к ним не поступило ни одного отказа от оплаченных туров или просьб о переносе сроков поездок из-за погоды в Европе, так как россияне любят жару, заявила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

Осипова рассказала, что «по сведениям крупнейших агентских компаний отказов от туров в европейские страны из-за жары нет, ни массовых, ни единичных», передает РИА «Новости».

Кроме того, в туркомпаниях утверждают, что россияне не боятся жары, а даже любят ее.

Исполнительный директор АТА напомнила, что высокая температура в том или ином регионе земного шара не является чрезвычайной ситуацией, потому люди прекрасно понимают, что при отказе от тура его полная стоимость возвращена не будет.

«Примечательно, что основная масса туристов едет в Старый Свет не только ради пляжного отдыха, но и ради экскурсионных туров. В последнее время российские туристы стали чаще выбирать поездки, где можно сочетать пребывание у моря с культурно-познавательной программой», – уточнила она.

Осипова привела слова директора по развитию сети турагентств «100 Тур» Александра Иванова, который недавно вернулся из Европы, где посетил Австрию, Италию, Словению и Хорватию.

«Такого количества русских, как в этом году, никогда не было. Причем в маленьких городах особенно – видимо, приезжают «автобусники». В ресторанах почти ничего не заказывают, на столах стоит только вода в кувшинах, хотя номер в отеле стоит 250 евро в сутки», – рассказал он.

Тем временем абсолютный температурный рекорд был установлен в более чем 50 городах Франции, сообщает портал France Info со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Так, в коммуне Сэн-Мор-де-Фосэ недалеко от Парижа была зафиксирована температура 43,6 градуса, в Париже – 42,6 градуса, в Бурже – 42,1 градуса.

Отмечается, что в большинстве городов температурный рекорд в последний раз фиксировали в 2003 году, а в некоторых городах, в том числе в Париже – в 1947-м.

Ранее пострадавшему от пожара Нотр-Даму предрекли обрушение из-за аномальной жары.

Климатологи сообщили, что в ближайшие пять лет в России установятся высокие температуры.