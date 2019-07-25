Нотр-Даму предрекли обрушение

Аномальная жара во Франции может привести к обрушению сводов собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в середине апреля, заявил главный архитектор, отвечающий за реставрацию Нотр-Дама, Филипп Вильнев.

Вильнев заявил в эфире канала Euronews , что «в то время, пока я с вами говорю, своды могут обрушиться, потому что с 15 апреля мы не могли получить доступ к ним ни сверху, ни снизу», передает ТАСС.

Он отметил, что во время тушения пожара камень впитал в себя много воды и с тех пор не подвергался никакому воздействию.

«Мы установили везде датчики и выяснили, что каменная кладка остается неподвижной», – сказал он.

Однако архитектора беспокоит, что из-за жары швы в каменной кладке могут потерять свои связующие свойства и структуру, «из-за чего сводчатый потолок может обрушиться».

Отмечается, что в среду французская метеорологическая служба Meteo France объявила максимальный – красный – уровень опасности в 20 департаментах на севере страны из-за жары.

Еще в 60 департаментах сохраняется оранжевый уровень погодной опасности.

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Согласно прогнозу, в четверг ожидаются новые температурные рекорды во многих французских городах. В столице столбики термометров, по информации синоптиков, могут подняться до плюс 42 градусов по Цельсию.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Обрушились шпиль и крыша.

Причинами пожара могли стать незатушенная сигарета или нарушение в работе электропроводки.

В восстановление собора вложили уже более 3,6 млн евро.

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