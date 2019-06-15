В пострадавший от пожара Нотр-Дам вложили более 3,6 млн евро

Расходы на укрепление конструкций собора Парижской Богоматери, серьезно пострадавшего от пожара в апреле, составили 3,6 млн евро, сообщил архиепископ Парижа Мишель Опети.

Об этом архиепископ сообщил после проведения первой с момента пожара мессы в Нотр-Даме, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его словам, работы по укреплению конструкций поврежденного здания продолжаются.

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Накануне сообщалось, что обещавшие пожертвовать на восстановление собора Нотр-Дам в Париже французские меценаты и миллиардеры до сих пор ничего не перевели.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

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