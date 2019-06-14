Миллиардеры до сих пор ничего не пожертвовали на восстановление Нотр-Дама

Обещавшие пожертвовать на восстановление собора Нотр-Дам в Париже французские меценаты и миллиардеры до сих пор не перевели ничего, пишут СМИ со ссылкой на представителей церкви.

Деньги на счета по оплате заработных плат 150 рабочим поступают от граждан США и Франции, пишет Associated Press.

«Крупные доноры не заплатили. Ни цента», – цитирует агентство представителя Нотр-Дама Андре Финота. «Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги до того, как их передадут, а не только для выплаты зарплаты сотрудникам», – пояснил представитель собора.

Сейчас проводятся работы по очистке здания от последствий пожара.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

Напомним, президент России Владимир Путин заявлял о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.