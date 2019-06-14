Миллиардеры до сих пор ничего не пожертвовали на восстановление Нотр-Дама

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Налог Чубайса заставит россиян позеленеть

Подписав Парижские соглашения по климату, Россия обязалась сократить выбросы углекислого газаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Анатолий Чубайс призвал обложить россиян новым налогом. На этот раз «зеленым», то есть экологическим. Цель – пресечь выбросы углекислого газа, помочь развитию солнечной и ветряной энергетики. Но новый налог не сделает страну чище, а россиян – богаче, полагают эксперты. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как дело Голунова изменит Уголовный кодекс

Четверть всех заключенных в России сидит по «голуновской» статье УКФото: Станислав Красильников/ТАСС
Журналист Иван Голунов уже давно на свободе, а резонанс от его дела не утихает. Дело дошло до законодателей. Так, партия «Справедливая Россия» оперативно внесла в Госдуму закон о том, чтобы платить по 15 тыс. рублей компенсации за день отсидки каждому, чей арест впоследствии был признан незаконным. Эсеры уверяют, что готовили проект давно, но в «Единой России» уже заявили, что сугубо «хайпожорские» законы поддерживать не станут. Подробности...
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Чем британский спецназ опасен для России

Перед британским спецназом поставят задачу бороться с «тайными действиями» МосквыФото: Ints Kalnins/Reuters
Военный спецназ Британии переориентируют на противостояние России. Вместо борьбы с террористами на Ближнем Востоке элитных военных начнут использовать для раскрытия «тайных действий» Москвы на Украине, в Прибалтике или Африке. Насколько опасны намерения Лондона и чем может ответить Россия? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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Как Россия и Запад поменялись местами

Андрей Бабицкий, журналист
Президенты США и политики рангом пониже регулярно произносят речи, в которых акцентируется божественное предначертание американской политики. Но в Ветхом Завете совсем иной народ выступает в качестве избранного. Подробности...
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Брутальный юнисекс Range Rover Velar

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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            Миллиардеры до сих пор ничего не пожертвовали на восстановление Нотр-Дама

            14 июня 2019, 21:43

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Обещавшие пожертвовать на восстановление собора Нотр-Дам в Париже французские меценаты и миллиардеры до сих пор не перевели ничего, пишут СМИ со ссылкой на представителей церкви.

            Деньги на счета по оплате заработных плат 150 рабочим поступают от граждан США и Франции, пишет Associated Press.

            «Крупные доноры не заплатили. Ни цента», – цитирует агентство представителя Нотр-Дама Андре Финота. «Они хотят знать, на что именно тратятся их деньги до того, как их передадут, а не только для выплаты зарплаты сотрудникам», – пояснил представитель собора.

            Сейчас проводятся работы по очистке здания от последствий пожара.

            Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля, в итоге обрушились шпиль и крыша. Полиция Парижа сообщила, что возгорание произошло из-за короткого замыкания.

            Напомним, президент России Владимир Путин заявлял о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери.


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