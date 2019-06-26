Прокуратура назвала вероятные причины пожара в Нотр-Даме

Представитель парижской прокуратуры заявил, что нет никаких оснований считать причиной пожара в соборе Парижской Богоматери умышленный поджог.

«Никакие элементы не указывают на преступный поджог», – приводит ТАСС слова представителя прокуратуры.

Согласно результатам предварительного расследования, причинами пожара могли стать незатушенная сигарета или нарушение в работе электропроводки.

Ранее в качестве предварительной причины полиция Франции называла проблемы с электричеством.