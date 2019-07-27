Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает сухая и теплая погода, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 27–29 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 17 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 24–29 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.