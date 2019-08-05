В Польше задержали около 20 россиян

В польском Кракове задержали около 20 россиян кавказского происхождения за драку с местными футбольными фанатами клуба «Краковия».

Инцидент произошел у торгового центра М1 на проспекте Мира. По данным польских СМИ, россияне были «в основном чеченского происхождения». У задержанных нашли при себе оружие, другие опасные предметы и наркотики, передает РИА «Новости».

Причиной драки СМИ называют конфликт из-за торговли на рынках.

В июне сообщалось, что выходцы с Северного Кавказа все чаще совершают преступления в Германии, связанные с вымогательством, «крышеванием» и торговлей наркотиками.