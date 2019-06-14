Полиция Берлина рассказала, как шестеро чеченцев уложили 20 членов арабского клана

Выходцы с Северного Кавказа все чаще совершают в Германии преступления, связанные с вымогательством, «крышеванием», торговлей наркотиками, рассказал пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро.

По словам Ендро, в Берлине создана единственная в стране следственная группа, которая занимается организованной преступностью с участием выходцев из бывшего СССР, передает Deutsche Welle.

«Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине. Из-за высокой готовности к применению насилия они считаются очень эффективными в достижении своих целей», – заявляют в полиции Берлина.

По словам полицейских, чеченцы необычайно сплоченные даже для организованной преступности.

Пресс-секретарь подчеркивает, что на сегодняшний день изменилась сфера преступлений чеченцев. Раньше их привлекали за грубую физическую силу, а сейчас за работу в разных сферах теневой экономики – от торговли наркотиками до «крышевания».

«В кругах злоумышленников чеченского происхождения крайне сильно выражено понятие чести, очень высока готовность к применению насилия, а вот уважение к государственной власти крайне низко», – считают в полиции.

Ендро отмечает, что чеченцы имеют очевидные конкурентные преимущества за счет своего опыта и жестокости. По его словам, у многих чеченцев есть опыт боевых действий, они «не стесняются применять оружие, будь то ножи, пистолеты или автоматы Калашникова», владеют техникой единоборств.

В качестве примера представитель полиции привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 членов арабского клана, «это вызывает уважение в кругах организованной преступности».

«Жестокость – это то, что отличает их от всех остальных. Если кто-то планирует тяжелейшие преступления, он обращается к чеченцам», – подчеркнул Ендро.

В прошлые выходные в Берлине прошел митинг, на котором чеченцы протестовали против античеченской кампании в СМИ и участившихся депортаций. Участники акций выступали против формулировок о «чеченской мафии» и «преступных группировках».

Ранее в Германии предложили усилить интеграцию беженцев из Чечни. Министр внутренних дел Бранденбурга объяснил, что их привело в Германию и что мешает интеграции в немецкое общество.