В Германии предложили усилить интеграцию беженцев из Чечни

Министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер рассказал, что в его регионе проживают около 7 тыс. выходцев Северного Кавказа, большинство из них – чеченцы, и объяснил, что их привело в Германию и что мешает интеграции в немецкое общество.

Министр напомнил, что прошлым летом в городе Котбус произошла крупная драка между беженцами из Чечни и Афганистана. При этом Шретер отметил, что проблемы с чеченцами были не только в городе Котбус, но и в других городах, особенно в местах компактного размещения претендентов на статус беженца.

«Они (проблемы – прим. ВЗГЛЯД) выражаются в том, что в случае спорных ситуаций между выходцами из Чечни и представителями других национальностей мгновенно собирались целые группы людей, которые вообще-то проживают в других местах. Их мобилизовывали те, кто чувствовал себя ущемленным. И дело иногда доходило до рукоприкладства», – отметил министр.

Отвечая на вопрос Deutsche Welle, откуда в Бранденбурге столько чеченцев, Шретер сообщил, что с 2015 по 2017 годы регион принял очень много граждан России, большинство из них – около 7 тыс. человек – с Северного Кавказа.

«В тот момент претендентов на статус беженцев распределяли специализированно по федеральным землям – в том числе и для того, чтобы повысить эффективность процедур рассмотрения заявлений и сосредоточить переводчиков в определенных регионах. Бранденбург оказался в числе земель, куда отправляли граждан Российской Федерации», – заявил он.

При этом министр объяснил, что не все из них получили убежище. «В Германии действует фундаментальное правило: любой, кто подает заявление о предоставлении убежища, имеет право на то, чтобы его случай был рассмотрен индивидуально. Многие из этих заявлений отклоняются. Однако после негативного решения есть юридическая возможность опротестовать его – и к ней прибегают практически все заявители. В результате чего их пребывание в Германии значительно затягивается. … И поэтому большая группа чеченцев - но и представителей других национальностей – находится сейчас в Германии. Несмотря на то, что их заявления о предоставлении убежища были отклонены», – заявил Шретер.

Он отметил, что для решения проблемы региональные власти могут работу полиции и работу, направленную на интеграцию. «Нужна усиленная интеграция, хотя тут я должен заметить, что интегрироваться сможет только тот, кто этого хочет. И, конечно, нужна полиция. Причем не только для наказаний, но и для профилактики. Потому что на Северном Кавказе полиция воспринимается как инструмент, направленный против граждан. Нам же надо доказать, что наша полиция работает ради людей, что она защищает граждан и что им не нужно заниматься самообороной. Такое ощущение, что люди собираются вместе потому, что им кажется, что полиция не хочет или не может их защитить. Это жизненный опыт, который они принесли с собой с бывшей родины. Нам надо убедить людей в том, что в Германии полиция работает ради граждан, а не против них», – заявил министр.