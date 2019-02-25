В Германии предложили усилить интеграцию беженцев из Чечни

Взгляд
25 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 16:56  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия нашла новый способ заработать на богатствах России

Перепродажа белорусами угля менее болезненна для бюджета России, чем реэкспорт ее нефтепродуктовФото: Дмитрий Удалов/«Интерпресс»/ТАСС
Белоруссия отчиталась о неожиданно фантастическом росте поставок угля на Украину. Хотя сами белорусы его практически не добывают, а закупают в России. Что это – новый канал для реализации донбасского антрацита или очередной способ заработка для Минска? Возможно, Россия расплатилась с Белоруссией углем за нефтепродукты. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Европа закрывает глаза на дела молдавского олигарха

"Проевропейский" Плахотнюк контролирует абсолютно все аспекты политической жизни МолдавииФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
В России возбудили очередное уголовное дело против самого влиятельного человека Молдавии – олигарха Владимира Плахотнюка. В Кишиневе заговорили о «гибридной войне» и пообещали пожаловаться в Евросоюз. Но в самом ЕС, точнее в Германии, как раз сейчас идут следственные действия, связанные с «молдавской» схемой.  Подробности...
Перейти а раздел…

Министр обороны СССР пролил свет на первые дни Великой Отечественной

На первый год войны пришлось более половины всех человеческих потерьФото: Scherl/Global Look Press
В Центральном архиве Минобороны обнаружены дневники маршала СССР Родиона Малиновского, в которых он назвал главную причину поражений СССР в первые месяцы Великой Отечественной – неграмотность высшего командного состава. Что изменят эти ценнейшие сведения в нашем восприятии ВОВ? И можно ли им доверять? Подробности...
Перейти а раздел…

Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

Додону не удалось переиграть ПлахотнюкаФото: Valery Sharifulin/TASS/Pool/Reuters
Или коалиционное правительство, или досрочные перевыборы. Так можно описать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые в СМИ ошибочно поспешили назвать победой партии ориентированного на сближение с Россией президента Игоря Додона. На самом деле ему все же не удалось переиграть неформально управляющего страной олигарха Влада Плахотнюка. Как так получилось и чего ждать России по итогам выборов? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Голливуд снял «повесть о настоящем человеке»

Егор Холмогоров, Публицист
Перед Маккеем стояла задача создать антитрамповскую агитку к выборам 2020 года. Общий смысл агитки: республиканцы – упыри, они развязали кровавые войны, разрешили применять пытки, не разрешали гей-браки. Но что-то пошло не так. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Возвращение России в Азию – долгосрочный проект

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Спору нет, международное политическое влияние Москвы сохраняет масштабный эффект. Но если до коллапса СССР Юго-Восточная Азия рассматривалась Москвой как одна из площадок противостояния с США, теперь ситуация принципиально иная. Подробности...

Новую Америку Трамп построит на наши деньги

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
С нашей стороны было бы глупостью не понимать, чего нам стоит вся эта заокеанская ярмарка обещаний – 2020. Американцы уже давно определились с тем, откуда брать деньги на свое развитие. А мы? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Политические аксиомы Путина

    Обсуждение: 9 комментариев

    Послание Путина Федеральному собранию

    Обсуждение: 34 комментария

    Кто заплатит за российский лимузин Aurus

      Перейти а раздел…

      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
      Подробности...

      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
      Подробности...

      Российские VIP-лимузины «Кортеж» теперь будут собирать и в Эмиратах

      Российские авто премиум-класса «Кортеж» будут собирать в Эмиратах под брендом Aurus. Соглашение Минпромторга с партнерами из ОАЭ подписано 18 февраля, в день мировой премьеры этого VIP-лимузина на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Что для вас 23 февраля?
        • День защитника Отечества

        • День Советской армии

        • День мужчин

        • Просто выходной

        Умер автор термина «глобальное потепление» Уоллес Брокер. А вы верите в глобальное потепление?
        • Да

        • Нет

        Кому в скандале с программой «Кто хочет стать миллионером?» вы верите больше?
        • Илье Беру

        • Александру Друзю

        • Не верю обоим

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Муж Божены Рынски Игорь Малашенко, предположительно, покончил с собой
          «Массандра» передана в собственность КрымаВ Москве избили и обокрали главу хабаровского отдела ФСБОпубликовано новое видео со «стриптизом» в полиции Улан-УдэНазваны самые здоровые страны мира
          Минкультуры Украины потребовало направить на «Евровидение» патриотаЕС продлил оружейное эмбарго против БелоруссииОкунутый в унитаз пятиклассник в Приморье начал терроризировать горожанРоскосмос объяснил отсутствие полета Гагарина в списке космических запусков
          В Кремле отреагировали на телесюжет о целях «Цирконов» в СШАhttps://vz.ru/news/2019/2/25/965932.htmlСеребряков понадеялся на новые роли в России после скандальных слов о «псевдопатриотизме»В России создали стрелковый тренажер с элементами Counter Strike

          Главная тема


          Победа пророссийских сил в Молдавии оказалась разочарованием

          громкий скандал


          Внук генерала Карбышева обратился в СК после шутки Comedy Woman

          «готовы с этим смириться?»


          Лавров емко охарактеризовал излюбленный стиль переговоров США

          мода и стиль


          Американский актер явился на «Оскар» в пышном платье

          Видео

          ВМФ России


          Российский «полуфрегат» должен превзойти легендарный американский эсминец

          конфликт на украине


          Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе

          достояние республики


          Куда уходит добытое в России золото

          «Время было страшное»


          Командир ополчения раскрыл неизвестные события «крымской весны»

          «он мой кумир»


          Российского спортсмена наказали за перчатки с именем Путина

          Выборы в США


          Дмитрий Дробницкий: Новую Америку Трамп построит на наши деньги

          Радикальный феминизм


          Антон Крылов: Все мужчины – потенциальные насильники и каннибалы

          Постель для террориста


          Игорь Мальцев: На позицию девушки провожали ИГИЛ

          на ваш взгляд


          Что для вас 23 февраля?

          В Германии предложили усилить интеграцию беженцев из Чечни

          25 февраля 2019, 15:30

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Министр внутренних дел Бранденбурга Карл-Хайнц Шретер рассказал, что в его регионе проживают около 7 тыс. выходцев Северного Кавказа, большинство из них – чеченцы, и объяснил, что их привело в Германию и что мешает интеграции в немецкое общество.

          Министр напомнил, что прошлым летом в городе Котбус произошла крупная драка между беженцами из Чечни и Афганистана. При этом Шретер отметил, что проблемы с чеченцами были не только в городе Котбус, но и в других городах, особенно в местах компактного размещения претендентов на статус беженца.

          «Они (проблемы – прим. ВЗГЛЯД) выражаются в том, что в случае спорных ситуаций между выходцами из Чечни и представителями других национальностей мгновенно собирались целые группы людей, которые вообще-то проживают в других местах. Их мобилизовывали те, кто чувствовал себя ущемленным. И дело иногда доходило до рукоприкладства», – отметил министр.

          Отвечая на вопрос Deutsche Welle, откуда в Бранденбурге столько чеченцев, Шретер сообщил, что с 2015 по 2017 годы регион принял очень много граждан России, большинство из них – около 7 тыс. человек – с Северного Кавказа.

          «В тот момент претендентов на статус беженцев распределяли специализированно по федеральным землям – в том числе и для того, чтобы повысить эффективность процедур рассмотрения заявлений и сосредоточить переводчиков в определенных регионах. Бранденбург оказался в числе земель, куда отправляли граждан Российской Федерации», – заявил он.

          При этом министр объяснил, что не все из них получили убежище. «В Германии действует фундаментальное правило: любой, кто подает заявление о предоставлении убежища, имеет право на то, чтобы его случай был рассмотрен индивидуально. Многие из этих заявлений отклоняются. Однако после негативного решения есть юридическая возможность опротестовать его – и к ней прибегают практически все заявители. В результате чего их пребывание в Германии значительно затягивается. … И поэтому большая группа чеченцев - но и представителей других национальностей – находится сейчас в Германии. Несмотря на то, что их заявления о предоставлении убежища были отклонены», – заявил Шретер.

          Он отметил, что для решения проблемы региональные власти могут работу полиции и работу, направленную на интеграцию. «Нужна усиленная интеграция, хотя тут я должен заметить, что интегрироваться сможет только тот, кто этого хочет. И, конечно, нужна полиция. Причем не только для наказаний, но и для профилактики. Потому что на Северном Кавказе полиция воспринимается как инструмент, направленный против граждан. Нам же надо доказать, что наша полиция работает ради людей, что она защищает граждан и что им не нужно заниматься самообороной. Такое ощущение, что люди собираются вместе потому, что им кажется, что полиция не хочет или не может их защитить. Это жизненный опыт, который они принесли с собой с бывшей родины. Нам надо убедить людей в том, что в Германии полиция работает ради граждан, а не против них», – заявил министр.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............