Трамп назвал причину массовых расстрелов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что случаи массовой стрельбы в стране связаны с психическими заболеваниями.

Трамп осудил два массовых расстрела, которые произошли в выходные в Огайо и Техасе. Американский президент указал, что «ненависти нет места» в США, сообщает WHIO.

Трамп также назвал стрелков «действительно серьезно психически больными». Он напомнил, что массовые расстрелы продолжаются из года в год, и заявил, что эту проблему необходимо решить.

За выходные в США произошли сразу несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером стрельба произошла в техасском Эль-Пасо, где были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, еще 16 пострадали. В этот же день по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

Федеральное бюро расследований США выразило озабоченность тем, что массовые расстрелы людей подтолкнут экстремистов к насилию.

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