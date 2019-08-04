Власти Техаса назвали число жертв стрельбы в торговом центре

Стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо унесла жизни 20 человек, заявил губернатор штата Техас Грег Эбботт.

Губернатор выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которым «удалось обезоружить нападавшего и задержать его», передает ТАСС.

«20 невинных жителей Эль-Пасо лишились жизней. Еще более двух десятков были ранены», – заявил Эбботт в эфире телеканала CNN, добавив, что «сегодняшний день стал одним из самых трагических в истории Техаса».

Глава полиции города в свою очередь уточнил, что в результате происшествия ранения получили 26 человек. Он отказался называть имя нападавшего, подтвердив появившуюся ранее информацию о том, что речь идет о 21-летнем белом мужчине, проживающем в городе Аллен (штат Техас).

По сведениям CNN, имя нападавшего – Патрик Крузиус. Глава городской полиции также не стал комментировать распространяемые в СМИ фотографии предполагаемого преступника, на которых он запечатлен с автоматом типа АК-47.

Тем временем генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо погибли от 15 до 20 человек, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, что это число постоянно меняется. Не хотел бы называть точное число, но думаю, что оно определенно немалое. По крайней мере, то, что я вижу в сообщениях прессы 15 – 20 (человек), вероятно, цифра близкая к правде», – сказал Пакстон телеканалу CNN.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо, погибли 19 человек, еще 40 человек получили ранения.

Перед нападением на ТЦ подозреваемый Патрик Крузиос опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.