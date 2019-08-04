Жертвами стрельбы в одном из торговых центров Техаса стали 19 человек

В результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), погибли 19 человек, еще 40 человек получили ранения, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полиция города подтвердила, что стрельба в торговом центре Cielo Vista привела к «многочисленным жертвам», передает ТАСС.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, однако причастность его к стрельбе пока не установлена.

По сведениям The New York Post, нападавший был вооружен автоматом типа АК-47.

В генконсульстве России в Хьюстоне выразили искренние соболезнования семьям погибших в американском городе Эль-Пасо, уточнив, что россияне при стрельбе не пострадали.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, открытой в одном из ТЦ Эль-Пасо, пострадали не менее 18 человек.