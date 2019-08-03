При стрельбе в Техасе пострадали не менее 18 человек

В результате стрельбы, открытой в одном из торговых центров американского города Эль-Пасо (штат Техас), пострадали не менее 18 человек, сообщил филиал телекомпании NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным телекомпании CNN, в результате стрельбы в штате Техас погибли несколько человек. Подозреваемые задержаны полицией, передает ТАСС.

Очевидцы заявили телекомпании CBS о том, что видели двух вооруженных людей и слышали не менее 10 выстрелов.

Ранее на этой неделе на гастрономическом фестивале в Калифорнии застрелили трех человек.