На гастрономическом фестивале в Калифорнии застрелили трех человек

В результате стрельбы, открытой на гастрономическом фестивале в Калифорнии, погибли три человека, сообщила The New York Times.

Фестиваль проходил в американском городе Гилрой, передает ТАСС.

Информацию о жертвах подтвердил член городского совета Гилроя Дион Брэкко.

По сведениям источников телеканала NBC, в результате инцидента погибли три человека, еще 13 пострадали.

Напомним, 1 июня жертвами стрельбы на курорте в США стали 12 человек.