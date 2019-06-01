Появились новые подробности массовой стрельбы на курорте в США

Во время стрельбы в муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич штата Вирджиния погибли 12 человек, четверо получили ранения.

Американские СМИ сообщают, в совершении преступления подозревается 40-летний Девейн Крэддок, который вел стрельбу из пистолета и полуавтоматической винтовки. О мотивах его действий ничего пока не известно, передает RT.

Работник муниципалитета открыл стрельбу по своим коллегам, в результате чего погибли 12 человек, еще четверо госпитализированы, трое из них находятся в критическом состоянии.

Во время стрельбы в здании было около 400 человек. По данным полиции, тело одного убитого было обнаружено в автомобиле рядом со зданием, остальные – на всех трех этажах здания.

«Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич», – заявил мэр города Бобби Дайер.

Сам злоумышленник был убит в перестрелке с сотрудниками полиции.

«Я могу сказать, что между четырьмя полицейскими и подозреваемым шла долгая перестрелка. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», – отметил глава городской полиции.

По данным местных СМИ, оружие, которое использовал преступник, было приобретено легально.

Ранее сообщалось, что охрана административного здания, где произошла стрельба, пропустила подозреваемого, так как узнала его.