Жертвами стрельбы на курорте в США стали 11 человек

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич в США погибли 11 человек, сообщил глава полиции города Джим Сервера.

Он сообщил о «многочисленных» пострадавших. По словам Серверы, шестеро госпитализированы, передает РИА «Новости».

Горожанам было рекомендовано избегать появления в районе здания муниципального центра, где произошел инцидент.

Стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь. Когда полиция прибыла на место, началась перестрелка.

«Подозреваемый мертв», – сообщил Сервера.

Вирджиния-Бич – курортный город в США.

Отметим, что в США часто происходит стрельба в общественных местах.