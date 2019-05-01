В результате стрельбы в Университете Северной Каролины погибли два человека

Жертвами стрельбы в студенческом городке Университета Северной Каролины стали два человека, еще четверо получили ранения, сообщил американский телеканал WSOC.

По данным телеканала, все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них – в критическом состоянии, передает ТАСС.

Администрация университета обратилась к учащимся с призывом не покидать свои места и следовать указаниям полиции, которая никого не выпускает из учебного заведения. Университет закрыт. О сроках возобновления занятий не сообщается.

Напомним, в понедельник стрельбу открыли у церкви в американском городе Балтимор.

Отметим, по данным ФБР, число инцидентов с беспорядочной стрельбой в США достигло 18-летнего максимума.