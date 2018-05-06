Число инцидентов с беспорядочной стрельбой в США достигло 18-летнего максимума

В 2017 году в США произошло 30 случаев, когда в общественных местах открывали беспорядочную стрельбу, что стало максимальным показателем с начала 2000 года, сказано в докладе Федерального бюро расследований (ФБР).

При этом в статистику не включаются случаи применения огнестрельного оружия организованными преступными группировками, связанные с употреблением и продажей наркотиков перестрелки и другие случаи, когда целью стрелявших были конкретные лица, передает РИА «Новости».

В докладе ФБР говорится, что за 2016-2017 годы в общей сложности произошло 50 инцидентов со стрельбой в общественных местах. В результате этих происшествий погиб 221 человек, 722 получили ранения. Причем во всех случаях огонь открывали мужчины.

Массовой стрельбой были признаны 20 из 50 случаев. Самыми кровавыми инцидентами стали стрельба на фестивале в Лас-Вегасе и в баптистской церкви в Техасе в 2017 году, а также стрельба в ночном клубе в Орландо годом ранее.

Чаще всего стрельбу открывают в Техасе, Калифорнии, Флориде и Огайо.

Напомним также, в апреле в пригороде Нэшвилла американского штата Теннесси обнаженный мужчина открыл стрельбу у кафе, в результате погибли три человека, еще четыре получили ранения. В феврале в результате стрельбы в школе города Паркленд американского штата Флорида погибли 17 человек.