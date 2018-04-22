Стрелок-нудист застрелил трех человек в США

В пригороде Нэшвилла американского штата Теннесси неизвестный устроил стрельбу у кафе сети Waffle House, в результате погибли три человека, еще четыре получили ранения, сообщили в городской полиции.

В полиции уточнили, что вооруженный человек открыл стрельбу в 3.25 по местному времени (11.25 мск). Посетитель кафе выбил у него оружие, передает РИА «Новости».

Сообщается, что злоумышленник во время стрельбы был обнажен. Он покинул место происшествия, сейчас его разыскивают.

Напомним, в феврале в результате стрельбы в школе города Паркленд американского штата Флорида погибли 17 человек. Стрелявшего задержали, он признал вину.