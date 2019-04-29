У церкви в американском Балтиморе открыли стрельбу

В результате стрельбы у церкви в американском городе Балтимор погиб человек, еще шестеро получили ранения, сообщил телеканал Fox News.

Полиция штата Мэриленд прибыла на место происшествия, передает ТАСС.

Напомним, в субботу 19-летний американец устроил стрельбу в одной из синагог Калифорнии.

Отметим, по данным ФБР, число инцидентов с беспорядочной стрельбой в США достигло 18-летнего максимума.