Стрельба произошла в синагоге в США

В результате стрельбы в синагоге Chabad Way в Сан-Диего один человек погиб, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

Пострадали четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Стрельба произошла около 11.30 (21.30 мск).

Подозреваемый задержан, передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.