Стрельбу в синагоге в США устроил 19-летний антисемит

Установлена личность стрелка, открывшего огонь в синагоге в Калифорнии; перед нападением он опубликовал в Сети антисемитское письмо.

Стрелка зовут Джон Эрнест, ему 19 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

За несколько часов до того, как открыли стрельбу, пользователь JohnTEarnest опубликовал письмо на праворадикальном портале,

JohnTEarnest пишет, что «вдохновляется» нападениями Роберта Боуэрса и Брентона Тарранта. Сам Эрнест начал планировать атаку вскоре после стрельбы в Новой Зеландии.

В письме есть множество антисемитских высказываний.

Он подчеркивает, что не является сторонником главы американского государства Дональда Трампа, так как тот поддерживает Израиль.

Эрнест дал ссылку на публикацию в сообщении на своей странице в Facebook, причем обещал «начать трансляцию» в скором времени. Однако ни самой трансляции, ни ссылки на нее в публикации не было. К настоящему моменту аккаунт стрелка и публикация удалены администрацией соцсети, передает ТАСС.

СМИ сообщают, что на нападавшем был бронежилет и шлем.

В результате стрельбы пострадали дети и раввин синагоги Исорел Голстайн

Напомним, стрельба произошла в синагоге Chabad Way в городе Поуэй. Ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась. Подозреваемый задержан.

В октябре на синагогу в Питтсбурге напал 48-летний американец Роберт Боуэрс. Во время стрельбы погибли 11 человек.