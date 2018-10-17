Трамп в семьей посетил синагогу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланьей, дочерью Иванкой и зятем Джаредом Кушнером в сопровождении раввина Питтсбурга Джеффри Майерса и министра финансов Стивена Мнучина посетил синагогу в штате Пенсильвания.

Глава Белого дома и члены его семьи зажгли свечу у стен синагоги, где 27 октября во время стрельбы погибли 11 человек, а также возложили белые розы в память о погибших, передает ТАСС.

Напомним, в минувшую субботу на синагогу в Питтсбурге напал 48-летний американец Роберт Боуэрс, который, по сообщениям СМИ, считает, что президентом Соединенных Штатов управляют евреи. Напавший на синагогу задержан, ему грозит смертная казнь.