Подозреваемому в нападении на синагогу в США предъявили обвинения

Роберту Боуэрсу предъявлены обвинения в связи с нападением на синагогу в Питтсбурге, сообщают СМИ.

Прокуратура по Западному округу штата Пенсильвания выдвинула обвинения по 29 пунктам. 11 из них относятся к религиозным взглядам, приведшим к смерти, еще 11 – к применению огнестрельного оружия с целью убийства, остальные – к нанесению урона полиции и применению оружия, передает ТАСС.

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявлял, что подозреваемому будут предъявлены обвинения в преступлениях, которые в том числе могут караться смертной казнью, передает РИА «Новости».