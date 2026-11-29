На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Главком ВСУ и командующий беспилотниками поспорили из-за дронов-перехватчиков
Между главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и командующим силами беспилотных систем Робертом Бровди (Мадьяром) возникли противоречия по вопросу разработки дронов-перехватчиков.
Разногласия между главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым и командующим силами беспилотных систем Робертом Бровди с позывным Мадьяр связаны с созданием дронов для противодействия российским аппаратам, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«По некоторым данным, у Мадьяра и нового главкома ВСУ могли возникнуть противоречия относительно разработки дронов – перехватчиков российских БПЛА», – пояснил собеседник агентства.
Незадолго до этого украинские источники информировали о встрече Владимира Зеленского с заместителем руководителя своего офиса бригадным генералом Павлом Палисой. Сообщалось, что главной темой переговоров стали готовящиеся кадровые перестановки в высшем военном командовании.
В России Роберт Бровди объявлен в международный розыск. Следственный комитет установил его причастность к атакам на гражданские объекты и гибели мирных жителей, в том числе к нападениям на педагогический колледж в Старобельске и автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию весной 2025 года теракта против съемочной группы Первого телеканала в Курской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Драпатый решил создать в украинской армии новую структуру по управлению беспилотными системами, независимую от уже существующего подразделения.
Украинский лидер Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего вместо Александра Сырского.